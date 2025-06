Певицата Джеси Джей е диагностицирана с рак на гърдата (ВИДЕО)

Британската певица Джеси Джей обяви, че е диагностицирана с ранен стадий на рак на гърдата и планира да се подложи на операция.

Изпълнителката сподели, че е прекарала много време в медицински прегледи и изследвания.

„Диагностицираха ме с ранен стадий на рак на гърдата. Ракът е ужасяващ във всякаква форма, но аз се държа за думата „рáнен“, сподели 37-годишната певица.

SENDING LOVE AND PRAYERS, JESSIE! 🥺🙏



Jessie J has disclosed that she has been diagnosed with early breast cancer.



On Instagram, the “Price Tag” hitmaker shared a video of herself detailing her diagnosis, which she discovered before her latest song “No Secrets” came out.



Read… pic.twitter.com/pggJGm7o3D