Песента от „Приятели“ вбесява Дейвид Шуимър

Актьорът Дейвид Шуимер, познат с ролята си на Рос Гелър в сериала "Приятели", разкри, че началната песен "I'll Be There For You" на The Rembrandts му лази по нервите от години. Въпреки че проектът приключи през далечната 2004 г., той продължава да отбелязва огромни рейтинги и да печели нови фенове благодарение на постоянното си излъчване в различни стрийминг платформи. Но по време на скорошно участие в подкаста "Making A Scene", Шуимер призна, че избягва да гледа сериала и да слуша песента.

„Честно казано, след като приключихме снимките, никога повече не гледах сериала. Записах го, направих го, продължавам напред. Няма да се връщам към това“, каза актьорът.

Въпреки че поредицата му носи огромна слава, Шуимер се чувства неспокоен всеки път, когато чуе началната песен. „Чувах я толкова много пъти, че автоматично реагирах на нея. Всеки път, когато се появявах в някое шоу, това беше начална музика, с която обявяваха участието ми. Не ми беше приятно.“

Отношенията му към сериала и песента обаче се променят, когато 9-годишният му син открива „Приятели“. „Един ден, докато приготвях закуска, чух смеха му, докато гледаше сериала. Изведнъж погледът ми към ситкома, а дори и към песента, тотално се промени“, заключи актьорът.