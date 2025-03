Петролен танкер се запали след сблъсък с товарен кораб край бреговете на Англия (ВИДЕО)

Петролен танкер и товарен кораб се сблъскаха край североизточното крайбрежие на Англия в Северно море, съобщи Агенцията за морска и брегова охрана в понеделник, предават британски медии. Според BBC петролният танкер, участвал в сблъсъка, е горял.

Хеликоптер на бреговата охрана е на място в Северно море след съобщения за сблъсък на танкер с товарен кораб. Има информация, че редица хора са изоставили плавателните съдове, за които се твърди, че горят, пише Sky News.

Единият е петролен танкер, плаващ под американски флаг, наречен Stena Immaculate. Другият е Solong - контейнеровоз, плаващ под португалски флаг.

