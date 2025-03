Прокуратура погна Симион след призива заради забраната на Джорджеску: "Трябва да бъдат одрани публично на площада"

Румънската прокуратура образува дело срещу лидера на Алианса за обединение на румънците (АУР) Джордже Симион за публично подбуждане към насилие. Същият подкрепя публично отрязаният от Централната избирателна служба Калин Джорджеску, а тази сутрин публикуваха и общо видео във "Фейсбук".

Прокуратурата към Върховния касационен съд обяви образуването на преписка относно извършването на престъплението "публично подстрекаване след изявленията", казват от държавното обвинение. "Прокуратурата към ВКС на 10.03.2025 г. е внесла служебна жалба за извършване на престъплението обществено подбудителство, предвидено в чл. 368 параграф. 1 и 2 Наказателния кодекс. Всъщност беше отбелязано, че вечерта на 9 март 2025 г., в контекста на протест, който се проведе в Букурещ, президентът на политическа партия, който е и депутат в румънския парламент, направи поредица от изявления, подбуждащи към насилие. Отбелязваме, че в случая наказателното преследване се води по делото. Искаме да отбележим, че извършените дейности по делото при никакви обстоятелства не могат да нарушат принципа на презумпцията за невиновност", се казва в съобщението.

Лидерът на Алианса за обединение на румънците (АУР) Джордже Симион призова в изявление в неделя вечерта привържениците на Калин Джорджеску да "одерат кожата на публично на площада" на членовете на Централната избирателна служба които гласуваха против кандидатурата на неговия съюзник на президентските избори.

Междувременно националният аудиовизуален съвет реши да премахне всички публикации, направени от Симион, които подбуждат към насилие. Решението беше взето единодушно на заседанието на органа.

Съветът има компетенции и в онлайн средата, не само за телевизията и радиото. След като Централната избирателна служба отхвърли кандидатурата на Калин Джорджеску на президентските избори, Симион каза във видео съобщение във Фейсбук, че "тези, които извършиха преврата, трябва да бъдат одрани на обществения площад".

