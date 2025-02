Подготвят 5-и Гранд Шлем турнир в тениса

Италианската федерация по тенис е подготвила голяма оферта и планира да организира петия турнир от Големия шлем за сезона, тоест да промени напълно света на тениса, като се има предвид, че в момента има само четири турнира от Големия шлем, а именно Australian Open, Roland Garros, Wimbledon и US Open.

Италианската медия La Stampa съобщи, че местната федерация по тенис има големи планове и според съобщенията е предложила 550 милиона долара за лиценза на Мадрид Мастърс. Съобщава се, че идеята на италианците е да проведат петия турнир от Големия шлем в Рим, което означава, че със закупуването на лиценза от Мадрид те ще позволят турнирът в италианския град да продължи по-дълго. Това обаче е малко вероятно да се случи предвид факта, че трябва да се консултират комисиите на другите турнири от Големия шлем и да се даде разрешение за сделката.

DEVELOPING:



According to La Stampa, the Italian Tennis Federation has made an offer of $550 million to 'acquire' the week that the Masters 1000 Madrid takes place.



This would allow the Rome Masters 1000 to be expanded to a full two week event.



According to Ubi Tennis, the…