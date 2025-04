Програмата на Джей Ди Ванс в Индия: Търговия, Китай и яздене на слон (ВИДЕО)

Премиерът на Индия Нарендра Моди приветства вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс в Делхи в понеделник за двустранни търговски преговори, насочени към постигане на сделка, след като Белият дом обяви, че ще въведе 26-процентови мита за Индия.

Ванс получи топло посрещане и прегръдка от Моди, преди да представи на лидера съпругата си, Уша, чиито родители са емигрирали в Америка от Южна Индия през 70-те години на миналия век, както и трите им деца.

Pleased to welcome US @VP @JDVance and his family in New Delhi. We reviewed the fast-paced progress following my visit to the US and meeting with President Trump. We are committed to mutually beneficial cooperation, including in trade, technology, defence, energy and… pic.twitter.com/LRNmodIZLB