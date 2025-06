Разузнавателните сили на Иран арестуваха агент на Мосад и беше иззет пикап, превозващ редица "дронове самоубийци".

За това съобщава иранското издание Tehran Times, което показа и видео от задържането в социалната мрежа Х.

Повече подробности към момента не се докладват.

#BREAKING

Intelligence forces arrested a Mossad agent and a pick up truck carrying number of suicide drones was seized. pic.twitter.com/Alp66upuqn