Ратко Достанич е новият треньор на Локо Сф, дебютира срещу Гранит (Владая)

ПФК Локомотив София има нов треньор - Ратко Достанич. Доскорошният главен мениджър на школата на клуба ще наследи напусналия Антон Велков.

"Ратко Достанич е новият старши треньор на "Локомотив"! Договорката между Достанич и собственика Веселин Стоянов е 65-годишният специалист да остане в клуба в дългосрочен план. В щаба на Достанич остават Юли Петков, Ангел Павлов и Владимир Манолков", обявиха от клуба. Бившият треньор на Цървена Звезда ще води "Локомотив" днес в контролата срещу "Гранит" (Владая).