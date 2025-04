Рекорд при онлайн платформите за нощувки

На второ място е Андалусия в Испания

Гости са прекарали рекордните 854,1 млн. нощувки в квартири за краткосрочно настаняване в ЕС през 2024 г., резервирани чрез онлайн платформи като Airbnb, Booking, Expedia Group или TripAdvisor. Това представлява увеличение от 18,8% спрямо предходната година, обявиха от Евростат.

The most popular regions for short-term rental accommodation booked via online platforms in Q3 2024 were:



🇭🇷 Jadranska Hrvatska (25.2 million nights)

🇪🇸 Andalucía (17.2 million nights)

🇫🇷 Provence-Alpes-Côte d’Azur (15.6 million nights)



