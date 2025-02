Рефер: Белингам ме напсува (ВИДЕО)

Феновете на Реал Мадрид, както и мадридските медии, са ядосани на съдийството и днешния мач срещу Осасуна в Памплона, който завърши наравно и поднови борбата за шампионската титла в Ла Лига.

Един от ключовите моменти беше изгонването на Джуд Белингам в 39-ата минута. Англичанинът получи директен червен картон в период, когато играта беше спряна. Това обърка футболистите на Реал, затова капитанът Лука Модрич поиска обяснение от главния съдия Хосе Мунуера Монтеро.

„Той ми каза „Майната ти“, обяви реферът, докато хърватският ас се опита да отрече и заяви, че Белингам не е казал нищо подобно.

Реферът обаче прати играча в съблекалнята, а през втората част Осасуна изравни и спечели точка срещу Реал.

🚨 Munuera Montero: "He said 'f*ck you' to me."



Luka Modrić: "No! No! He didn't say anything! He didn't say anything."@MovistarFutbol pic.twitter.com/iFZuN3BGoZ