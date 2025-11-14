Рим възстановява графичното почитание на кървавото си имперско управление

1800-годишната колона на Марк Аврелий преминава през проект на стойност два млн. евро

Близо до върха на 1800-годишната колона, почитаща кървавите завоевания на Марк Аврелий, се разкрива зашеметяваща панорама на Рим, като Колизеума, базиликата „Свети Петър” и Пантеонът се появяват пред погледа, пише The Times.

Но докато археоложката Марта Баумгартнер се държи за скелето около колоната, тя е по-заинтересована от палеца на крака, който се подава от сандалата на грабителски римски войник, изобразен в каменния релеф, отколкото от гледката.

„Никога преди не съм забелязвала този палец“, каза тя. „Просто погледнете този невероятен детайл.“ Пръстът се е появил отново в цялото си великолепие благодарение на новаторска реставрация на колоната на стойност 2 милиона евро, при която е използван лазерен пистолет, за да се отстрани наслоената през десетилетия сажда, оставена от римския трафик, който бумти далеч под нея.

„Това е най-мащабното използване на лазерно почистване досега на италиански паметник“, казва Кристиана Луберто, една от реставраторите, сочейки мястото, където бял карарски мрамор отново блести.

Почистването прави справедливост на релефите, които се вият по 150-футовата колона, показващи военните кампании на император Марк Аврелий от 2-ри век на Балканите – нещо като гоблен от Байо, но с много повече кръв.

Римски войници, облечени в броня, с изпъкнали мускули и вперени погледи, забиват мечове в племенни бойци, изгарят села и влачат местни жени за косите, докато един от тях рита осакатен враг, за да отдели главата от тялото.

Една сцена показва крилат бог, който залива бойното поле с дъждовна буря, препратка към предполагаем чудодеен дъжд, който спасил изсъхналите, обсадени римляни по време на битка и удавил враговете им.

Като се качваме по-нагоре по скелето, се виждат горните прозорци на близката канцелария на министър-председателя Джорджия Мелони, поради което посетителите на колоната трябва да преминат през проверка за сигурност.

Колоната е построена около 70 години след подобна колона в близкия Римски форум, която е почитала войните на император Траян.

Римският археолог Даниела Поро заяви, че стиловете не биха могли да бъдат по-различни. „Колоната на Траян е по-класическа, докато реализмът доминира в колоната на Марк Аврелий“, каза тя. „Войната, която тя изобразява, показва смелостта и жестокостта на войниците, радостта от победата и болката и страданието на победените.“

Чудо е, че колоната все още стои. По време на земетресението от 1349 г., което разруши част от Колизеума, някои от масивните мраморни блокове, от които е изградена колоната, се завъртяха с около 8 см, но не паднаха. През 1589 г. папа Сикст V ръководи първата й реставрация, като разпореди да бъдат запълнени пукнатините и статуята на Марк Аврелий на върха да бъде заменена с такава на Свети Павел, като част от кампанията му за премахване на езическия характер на римските паметници.