Роналдо си проси наказание заради злост към арабските съдии (ВИДЕО)

В 21-ия кръг на Саудитската професионална лига Ал-Итифак спечели срещу Ал-Наср на Роналдо с резултат 3:2. През първото полувреме нямаше голове, но второто бе изпълнено с експлозивен футбол. Ал-Наср поведе с гол на Яхя, а бившият играч на Ливърпул Вайналдум изравни. Ал-Наср отново поведе с 2:1 с гол на Ал-Фатил. Същият играч си отбеляза автогол за 2:2, а Вайналдум сложи точка на спора с още един гол.

Шоуто направи Кристиано Роналдо в самия край на срещата. Неговият съотборник Джон Дюран, който наскоро пристигна от Астън Вила, получи червен картон в 92-ата минута на мача.

Причината затова бе странна, тъй като колумбиецът не удари сериозно съперниковия играч, а последният падна като прострелян. Съдията обаче реши, че този ход изисква тежко наказание и Роналдо не можа да приеме решението му.

Той изрита силно топката в трибуните сред публиката и започна да спори ожесточено със съдиите. Предполага се, че дори може да бъде наказан за тази реакция.

Ronaldo was very angry here after Duran was given red card .



pic.twitter.com/Wc0tWrSIUx