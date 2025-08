Русия обяви извънредно положение в туристическата зона край брега на Черно море

В руски район на брега на Черно море е обявено извънредно положение, след като порои причиниха наводнения в Краснодар, популярен руски курортен регион, съобщи областният губернатор.

"Обилните валежи са причинили покачване на нивото на реките", написа Вениамин Кондратиев в съобщение в Telegram. В селата Дефановка, Молдаванское и Новомихайловски в Туапсински район 34 къщи и 45 свързани с тях имота са били наводнени, според официални съобщения, предава Digi24. В село Лермонтово стар мост е бил отнесен. Регионалният кризисен екип съобщи, че службите за спешна помощ са спасили 25 души от автобус, паднал от мост. Освен това са били евакуирани 40 туристи.

🌪 Chaos in Russia’s Krasnodar Krai: tornadoes, floods, and torrential rain



Since early morning, Krasnodar Krai has been hit by a wave of natural disasters. In the coastal village of Aghoy, a tornado tore through the beach — panicked vacationers with children ran for shelter as… pic.twitter.com/xr38J5uglK