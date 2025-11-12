Русия предупреди Белгия за последици, ако посегне на замразените руски активи

Русия отправи предупреждение към Белгия за „сериозни последици“, ако бъде иззето руско имущество, замразено по санкциите на Европейския съюз. Това съобщават белгийски медии, позовавайки се на информация на Службата за външно разузнаване (СВР).

В позицията на руската служба се твърди, че Белгия би поела „голяма отговорност“, ако пристъпи към използване на средствата в подкрепа на Украйна. Според Москва страните от ЕС се намират „на прага на социална и икономическа криза“ и вече били готови „да платят за украинското зърно с откраднатото руско имущество“.

Русия все пак оценява, че белгийската страна проявява „разум“ заради предпазливостта си към идеята руските средства да бъдат пренасочени към Киев, но подчертава, че ако това се случи, Брюксел ще понесе отговорност.

Към момента белгийските власти не са коментирали официално изявлението.