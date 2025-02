Русия удари с балистична ракета местната администрация в Изюм (СНИМКИ)

Най-малко петима души бяха убити, а поне 38 - ранени, при руски въздушен удар по украинския град Изюм в североизточната Харковска област днес.

Според началникът на регионалното военно управление (ОВА) Олег Синегубов, ударът вероятно е бил нанесен с балистична ракета. Сградата на общинския съвет е частично разрушена. Нанесени са щети и на жилищен блок. Има блокирани хора под развалините.

Според Синегубов, 24 души са били хоспитализирани, сред тях 15-годишно момиче.

„Пострадаха самата административна сграда, друга административна сграда, намираща се в близост и многоетажни сгради. Тук нямаше военнослужещи. Това са сградите, в които работеха нашите служби: данъчна, социално осигуряване, каса. Убити са цивилни - сигурно са били в паспортната служба", потвърди кметът на Изюм Валерий Марченко. "Петима от ранените са хоспитализирани в средно тежко състояние, други с леки наранявания“, каза Марченко и добави, че предишният удар по града от Русия е бил преди повече от три месеца.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски осъди строго атаката.

Izyum. The rescue operation continues after a Russian missile strike on the city. This attack destroyed part of the city council building.



As of now, we know there are casualties – twenty people have been injured. Tragically, five people have died. My condolences to the families… pic.twitter.com/HaZUg8bNOc