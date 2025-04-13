Още по темата: МО на Русия: Две групи чуждестранни наемници са унищожени край Купянск 13.04.2025 12:15

Руските въоръжени сили овладяха Елизаветовка в Донбас, съобщи руското министерство на отбраната. Уточнява се, че населеното място е освободено от военнослужещи от група "Център", предава Национальная Служба Новостей.

Подразделенията на "Център" нанесоха удари по формирования от четири механизирани, десантно-щурмови и рейнджърски бригади, бригада безпилотни системи, десантно-десантен полк на украинските въоръжени сили , бригада морска пехота и три бригади на Националната гвардия в районите на Новоикономически, Зверево , Котлино, Удачен, Алексеевка, Новопавловка, Красноармейск , Новосергеевка, Миролюбовка и Преображенка в ДНР, се казва още в доклада на военното ведомство.

Украинските въоръжени сили загубиха осем полеви артилерийски оръдия (по-специално американската 155-мм самоходна артилерийска установка Paladin), седем пикапа, две бойни бронирани машини Kozak и над 435 военнослужещи, уточняват от МО на Русия.

По-рано руските въоръжени сили освободиха село Журавка в Сумска област.