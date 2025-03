САЩ закриват 83% от програмите на USAID

Анулирани са били 5200 договора

Администрацията на Доналд Тръмп официално прекрати 83% от програмите на Агенцията за международно развитие (USAID). “След 6-седмичен преглед официално отменяме 83% от програмите на USAID”, съобщи в Х държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

After a 6 week review we are officially cancelling 83% of the programs at USAID.



The 5200 contracts that are now cancelled spent tens of billions of dollars in ways that did not serve, (and in some cases even harmed), the core national interests of the United States.



