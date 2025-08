САЩ обявиха на търг луксозна яхта, конфискувана от санкциониран руски олигарх

Суперяхтата "Амадеа", оценявана на над 300 милиона долара, която Вашингтон конфискува през 2022 г. от руския олигарх Сюлейман Керимов, ще бъде продадена на търг, съобщи компанията, организираща продажбата, цитирана от France24.

Подаването на оферти е отворено до 10 септември, като минималният депозит е десет милиона долара, става ясно от уебсайт, създаден за продажбата, организирана от компанията "Нешънъл Меритайм Сървисис".

🚨 106m Amadea to be auctioned Sept 10

Seized by U.S. authorities in 2022, the Lürssen-built superyacht will sell via sealed bid.

🛏 16 guests | 36 crew

🛠 Espen Øino / Zuretti

🚁 Helipad, infinity pool, 8,000nm range

📍 Delivery: San Diego

