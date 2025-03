САЩ отрязаха ключов лиценз, който позволяваше на ЕС да плаща в долари за руски петрол

Администрацията на президента Доналд Тръмп обяви изтичането на срока на действие на специалния лиценз, който позволява позволяващ разплащания с руски финансови институции за енергийни доставки.

Бизнес кореспондентът на Fox News Едуард Лорънс, позовавайки се на свои източници, съобщи, че този ход е част от преговорната тактика на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна.

"Това означава, че европейските държави и наши съюзници ВЕЧЕ НЕ могат да купуват петрол от Русия, без да им бъдат наложени санкции от САЩ. Източник ми каза, че това е тактика, свързана с преговорите за прекратяване на инвазията", написа той в "Х".

A source familiar confirms that the General License to buy Russian oil expired yesterday. That means European Countries and our allies can NO LONGERR buy #oil from #Russia without sanctions from US being imposed. A source tells me this is a negotiation tactic to end the invasion