Серия от силни земетресения край Нова Зеландия

Справка в Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC) показва, че в района на Тихия океан близо до Нова Зеландия е регистрирана серия от земетресения, най-силните от които са с магнитуд 6,8 и 6,2 по скалата на Рихтер.

Земетресението с магнитуд 6,8 е регистрирано на дълбочина от 10 км в района на остров Макуори, на 1396 километра югоизточно от Хоубарт, Австралия, в 2:53 ч. местно време.

A 6.8 has just occured in the ocean south of New Zealand. pic.twitter.com/OzVBWgsC33