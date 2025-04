Силно земетресение разтърси Еквадор

Земетресение с магнитуд 6,3 беше регистрирано днес в крайбрежието на Еквадор, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център, цитиран от Ройтерс.

A magnitude 6.3 earthquake was recorded with its epicenter in Esmeraldas, Ecuador. pic.twitter.com/cnHdvFvF7N