След масовите протести в Украйна: Зеленски с нов законопроект

Украинският президент Володимир Зеленски обяви в четвъртък, че предлага нов законопроект, който да гарантира "независимостта" на антикорупционните структури, след вълна от протести, причинени от приемането на закон, който намалява тяхната автономност.

"Току-що одобрих текста на законопроект, който гарантира истинска консолидация" на службите за правосъдие и сигурност и ги защитава "от всякакво руско влияние или намеса", което също така гарантира "независимостта на антикорупционните агенции", обяви украинският държавен глава в платформата Х. Този нов законопроект "ще бъде внесен в Парламента за одобрение днес (четвъртък)", обяви той.

