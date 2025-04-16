Спорт по телевизията 16 април

Автор: Труд
12.00 Тенис, турнир в Барселона МАХ Спорт 1
12.00 Тенис, турнир в Мюнхен МАХ Спорт 3
13.00 „Сидни“ - „Лайън Сити“ Нова спорт
14.40 Колоездене: Обиколка на Абруцо, втори етап, мъже Евроспорт 1
16.00 Вдигане на тежести, европейско първенство Ринг
16.30 Колоездене: Обиколка на Линбург, мъже Евроспорт 1
17.00 Тенис, турнир в Барселона МАХ Спорт 1
19.00 Волейбол, „Локомотив Авиа“ - ЦСКА МАХ Спорт 2
19.00 Вдигане на тежести, европейско първенство Ринг
20.00 Баскетбол, „Апоел“ (ТА) - „Гран Канария“ МАХ Спорт 4
21.30 „Нюкасъл“ - „Кристъл Палас“ Диема спорт 2
21.30 Волейбол, „Перуджа“ - „Лубе“ МАХ Спорт 2
22.00 „Реал“ - „Арсенал“ Би Ти Ви Екшън
22.00 „Интер“ - „Байерн“ Ринг
02.00 НХЛ, „Уинипег“ - „Анахайм“ МАХ Спорт 2