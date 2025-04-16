Спорт по телевизията 16 април

Автор: Труд
Спорт по телевизията

12.00 Тенис, турнир в Барселона МАХ Спорт 1

12.00 Тенис, турнир в Мюнхен МАХ Спорт 3

13.00 „Сидни“ - „Лайън Сити“ Нова спорт

14.40 Колоездене: Обиколка на Абруцо, втори етап, мъже Евроспорт 1

16.00 Вдигане на тежести, европейско първенство Ринг

16.30 Колоездене: Обиколка на Линбург, мъже Евроспорт 1

17.00 Тенис, турнир в Барселона МАХ Спорт 1

19.00 Волейбол, „Локомотив Авиа“ - ЦСКА МАХ Спорт 2

19.00 Вдигане на тежести, европейско първенство Ринг

20.00 Баскетбол, „Апоел“ (ТА) - „Гран Канария“ МАХ Спорт 4

21.30 „Нюкасъл“ - „Кристъл Палас“ Диема спорт 2

21.30 Волейбол, „Перуджа“ - „Лубе“ МАХ Спорт 2

22.00 „Реал“ - „Арсенал“ Би Ти Ви Екшън

22.00 „Интер“ - „Байерн“ Ринг

02.00 НХЛ, „Уинипег“ - „Анахайм“ МАХ Спорт 2

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