Спорт по телевизията

05.00 UFC, До Плеси срещу Стркланд МАХ Спорт 2
10.05 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, малка шанца, жени Евроспорт 1
10.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
11.05 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, малка шанца, мъже Евроспорт 1
12.00 ЦСКА 1948 - „Локомотив“ (Сф) Диема спорт
12.00 Колоездене: Обиколка на Валенсия, жени Евроспорт 2
12.10 Ски алпийски дисциплини: Световен шампионат в Заалбах Хинтерглем, спускане, мъже Еврспорт 1
13.00 Баскетбол, „Миньор“ - „Академик“ МАХ Спорт 2
13.00 Колоездене: Обиколка на ОАЕ, четвърти етап, жени Евроспорт 2
13.30 „Венеция“ - „Рома“ МАХ Спорт 3
14.00 „Бристъл Сити“ - „Суонси“ Нова спорт
14.30 „Ботев“ (Пд) - „Хебър“ Диема спорт
14.30 „Блекбърн“ - „Уулвърхемптън“ Диема спорт 3
14.30 „Кьолн“ - „Шалке“ Диема спорт 2
14.40 Колокрос: Трофей на Лил, жени Евроспорт 2
15.00 „Алавес“ - “Хетафе“ МАХ Спорт 4
15.00 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, мъже Евроспорт 1
15.30 „Фортуна“ - „Аякс“ Ринг
15.40 Ски скокове: Световна купа в Лейк Плесид, голяма шанца, мъже, квалификация Евроспорт 1
16.00 „Лацио“ - „Монца“ МАХ Спорт 3
16.00 „Лион“ - „Реймс“ Нова спорт
16.00 Колокрос: Трофей на Лил, мъже Евроспорт 2
16.30 „Хомщайн“ - „Бохум“ Диема спорт 3
16.30 Тенис, турнир в Мюнхен, финал МАХ Спорт 1
16.45 Ски скокове: Световна купа в Лейк Плесид, голяма шанца, мъже Евроспорт 1
17.00 „Плимут“ - „Ливърпул“ Диема спорт 2
17.00 Ръгби, Шотландия – Ейре МАХ Спорт 2
17.00 Волейбол, ЦСКА - „Левски“ БНТ 3
17.05 Колоездене: Обиколка на Валенсия, пети етап, мъже Евроспорт 2
17.15 „Левски“ - „Лудогорец“ Диема спорт
17.15 „Валенсия“ - „Леганес“ МАХ Спорт 4
17.45 „Алкмаар“ - „Цволе“ Ринг
18.00 Волейбол, „Теранто“ - „Чистерия“ МАХ Спорт 1
18.30 „Лайпциг“ - „Санкт Паули“ Нова спорт
19.00 „Лече“ - „Верона“ МАХ Спорт 3
19.30 „Реал Сосиедад“ - „Еспаньол“ МАХ Спорт 4
19.30 „Арис“ - „Панатинайкос“ Диема спорт 3
19.35 „Астън Вила“ - „Тотнъм“ Диема спорт 2
20.00 “Брага“ - „Жил Висенте“ Ринг
20.00 Голф: PGA тур, Финикс оупън, четвърти ден Евроспорт 2
20.30 АЕК - „Пансерайкос“ Нова спорт
21.00 НБА, „Милуоки“ - „Филаделфия“ Диема спорт
21.45 „Наполи“ - „Удинезе“ МАХ Спорт 3
21.45 „Анже“ - „Марсилия“ Диема спорт 3
22.00 „Севиля“ - „Барселона“ МАХ Спорт 4
22.30 „Каза Пиа“ - „Ещрела“ Ринг
01.30 НФЛ, Супербоул МАХ Спорт 2