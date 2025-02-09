Спорт по телевизията

Автор: Труд
Спорт по телевизията

05.00 UFC, До Плеси срещу Стркланд МАХ Спорт 2

10.05 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, малка шанца, жени Евроспорт 1

10.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

11.05 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, малка шанца, мъже Евроспорт 1

12.00 ЦСКА 1948 - „Локомотив“ (Сф) Диема спорт

12.00 Колоездене: Обиколка на Валенсия, жени Евроспорт 2

12.10 Ски алпийски дисциплини: Световен шампионат в Заалбах Хинтерглем, спускане, мъже Еврспорт 1

13.00 Баскетбол, „Миньор“ - „Академик“ МАХ Спорт 2

13.00 Колоездене: Обиколка на ОАЕ, четвърти етап, жени Евроспорт 2

13.30 „Венеция“ - „Рома“ МАХ Спорт 3

14.00 „Бристъл Сити“ - „Суонси“ Нова спорт

14.30 „Ботев“ (Пд) - „Хебър“ Диема спорт

14.30 „Блекбърн“ - „Уулвърхемптън“ Диема спорт 3

14.30 „Кьолн“ - „Шалке“ Диема спорт 2

14.40 Колокрос: Трофей на Лил, жени Евроспорт 2

15.00 „Алавес“ - “Хетафе“ МАХ Спорт 4

15.00 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, мъже Евроспорт 1

15.30 „Фортуна“ - „Аякс“ Ринг

15.40 Ски скокове: Световна купа в Лейк Плесид, голяма шанца, мъже, квалификация Евроспорт 1

16.00 „Лацио“ - „Монца“ МАХ Спорт 3

16.00 „Лион“ - „Реймс“ Нова спорт

16.00 Колокрос: Трофей на Лил, мъже Евроспорт 2

16.30 „Хомщайн“ - „Бохум“ Диема спорт 3

16.30 Тенис, турнир в Мюнхен, финал МАХ Спорт 1

16.45 Ски скокове: Световна купа в Лейк Плесид, голяма шанца, мъже Евроспорт 1

17.00 „Плимут“ - „Ливърпул“ Диема спорт 2

17.00 Ръгби, Шотландия – Ейре МАХ Спорт 2

17.00 Волейбол, ЦСКА - „Левски“ БНТ 3

17.05 Колоездене: Обиколка на Валенсия, пети етап, мъже Евроспорт 2

17.15 „Левски“ - „Лудогорец“ Диема спорт

17.15 „Валенсия“ - „Леганес“ МАХ Спорт 4

17.45 „Алкмаар“ - „Цволе“ Ринг

18.00 Волейбол, „Теранто“ - „Чистерия“ МАХ Спорт 1

18.30 „Лайпциг“ - „Санкт Паули“ Нова спорт

19.00 „Лече“ - „Верона“ МАХ Спорт 3

19.30 „Реал Сосиедад“ - „Еспаньол“ МАХ Спорт 4

19.30 „Арис“ - „Панатинайкос“ Диема спорт 3

19.35 „Астън Вила“ - „Тотнъм“ Диема спорт 2

20.00 “Брага“ - „Жил Висенте“ Ринг

20.00 Голф: PGA тур, Финикс оупън, четвърти ден Евроспорт 2

20.30 АЕК - „Пансерайкос“ Нова спорт

21.00 НБА, „Милуоки“ - „Филаделфия“ Диема спорт

21.45 „Наполи“ - „Удинезе“ МАХ Спорт 3

21.45 „Анже“ - „Марсилия“ Диема спорт 3

22.00 „Севиля“ - „Барселона“ МАХ Спорт 4

22.30 „Каза Пиа“ - „Ещрела“ Ринг

01.30 НФЛ, Супербоул МАХ Спорт 2

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