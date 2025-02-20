Спорт по телевизията

Автор: Труд
Спорт по телевизията

12.00 „Джонбук“ - „Порт“ Диема спорт 3

12.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2

12.50 Колоездене: Обиколка на ОАЕ, четвърти етап Евроспорт 2

13.30 Тенис, турнир в Доха МАХ Спорт 1

14.00 „Лайън Сити“ - „Муантонг“ Нова спорт

15.00 Колоездене: Обиколка на Андалусия, втори етап, мъже Евроспорт 2

17.00 Колоездене: Обиколка на Алгарв, втори етап, мъже Евроспорт 2

17.05 Биатлон: Световен шампионат в Ленцерхайде, единична смесена щафета Евроспорт 1

19.30 Баскетбол, България – Швеция Нова спорт

19.30 Баскетбол, Турция – Италия Диема спорт 3

19.30 Баскетбол, Латвия – Испания Диема спорт

19.45 „Галатаасрай“ - „Алкмаар“ МАХ Спорт 3

19.45 „Бодо Глимт“ - „Твенте“ МАХ Спорт 4

19.45 “Рома“ - „Порто“ Би Ти ВИ Екшън

19.45 ФКСБ – ПАОК Ринг

20.00 Баскетбол, Черна гора – Германия Диема спорт 2

20.30 Волейбол, „Падуа“ - „Лубе“ МАХ Спорт 2

21.30 Тенис, турнир в Рио де Жанейро МАХ Спорт 1

22.00 „Андерлехт“ - „Фенербахче“ МАХ Спорт 3

22.00 „Панатинайкос“ - „Викингур“ МАХ Спорт 4

22.00 „Реал Сосиедад“ - „Мидтиланд“ Би Ти Ви Екшън

22.00 „Аякс“ - „Юнион“ Ринг

23.00 Голф: PGA тур, Открито първенство на Мексико, първи ден Евроспорт 2

Още от (Спорт по телевизията)

Най-четени

На живо

Подкаст с Виктор Блъсков: Български "фактчекъри" и глобалисти, работили по схема за цензура

Мнения