Спорт по телевизията

12.00 „Джонбук“ - „Порт“ Диема спорт 3
12.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
12.50 Колоездене: Обиколка на ОАЕ, четвърти етап Евроспорт 2
13.30 Тенис, турнир в Доха МАХ Спорт 1
14.00 „Лайън Сити“ - „Муантонг“ Нова спорт
15.00 Колоездене: Обиколка на Андалусия, втори етап, мъже Евроспорт 2
17.00 Колоездене: Обиколка на Алгарв, втори етап, мъже Евроспорт 2
17.05 Биатлон: Световен шампионат в Ленцерхайде, единична смесена щафета Евроспорт 1
19.30 Баскетбол, България – Швеция Нова спорт
19.30 Баскетбол, Турция – Италия Диема спорт 3
19.30 Баскетбол, Латвия – Испания Диема спорт
19.45 „Галатаасрай“ - „Алкмаар“ МАХ Спорт 3
19.45 „Бодо Глимт“ - „Твенте“ МАХ Спорт 4
19.45 “Рома“ - „Порто“ Би Ти ВИ Екшън
19.45 ФКСБ – ПАОК Ринг
20.00 Баскетбол, Черна гора – Германия Диема спорт 2
20.30 Волейбол, „Падуа“ - „Лубе“ МАХ Спорт 2
21.30 Тенис, турнир в Рио де Жанейро МАХ Спорт 1
22.00 „Андерлехт“ - „Фенербахче“ МАХ Спорт 3
22.00 „Панатинайкос“ - „Викингур“ МАХ Спорт 4
22.00 „Реал Сосиедад“ - „Мидтиланд“ Би Ти Ви Екшън
22.00 „Аякс“ - „Юнион“ Ринг
23.00 Голф: PGA тур, Открито първенство на Мексико, първи ден Евроспорт 2
Подкаст с Виктор Блъсков: Български "фактчекъри" и глобалисти, работили по схема за цензура