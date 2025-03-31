Спорт по телевизията

Автор: Труд
Спорт по телевизията

05.30 НБА, „ЛА Лейкърс“ - „Хюстън“ Диема спорт 3

12.30 Тенис, турнир в Букурещ МАХ Спорт 1

15.00 Снукър: Тур чемпиъншип, първи кръг Евроспорт 1

17.00 „Добруджа“ - „Беласица“ Диема спорт

19.30 „Верона“ - „Парма“ МАХ Спорт 3

19.30 Баскетбол, „Рилски спортист“ - „Черно море“ МАХ Спорт 2

21.00 Снукър: Тур чемпиъншип, първи кръг Евроспорт 1

21.30 „Кадис“ - „Ейбар“ МАХ Спорт 2

21.45 „Лацио“ - „Торино“ МАХ Спорт 3

21.45 „Париж“ - „Каен“ Диема спорт

22.00 „Селта“ - „Лас Палмас“ МАХ Спорт 4

22.00 Тенис, турнир в Хюстън МАХ Спорт 1

03.30 НХЛ, „Колорадо“ - „Калгари“ МАХ Спорт 3

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