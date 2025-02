Сръбските протестиращи студенти отхвърлиха предложения диалог от Вучич

Ректоратът на Белградския университет, който на 3 февруари, на фона на масовите студентски протести в страната, беше сезиран от сръбския президент Александър Вучич с предложение за започване на преговори, реши да откаже да влезе в диалог с ръководството на републиката.

"Редица несъответствия в публичните изявления на държавни служители не ни убеждават, че е възможен диалог, насочен към изпълнение на исканията на студентите", се казва в изявлението на ректора, цитирано от агенция Танюг.

„Университетът в Белград е готов да предостави експертна подкрепа на студентите в процеса на оценка на изпълнението на техните искания, да координира по-нататъшните си действия за установяване на обществен диалог с решенията на студентските събрания и по този начин да поддържа единството на университета. Ние благодарим на президента и обществеността за поканата и ги уверяваме, че докато изпълняваме възложените ни задачи, ние поемаме отговорности и действаме в рамките на нашите правомощия и компетентност, работим в полза на университетската общност, студентите и цялото общество“, посочиха представители на университета.

This is a protest of students in Serbia against the government. It's absolutely non-violent. Students have united all the structures of society and do not give up their demands. When I watch this i cry. Isn't it wonderful to see the unity of the people? pic.twitter.com/5LDtpJx5Rc