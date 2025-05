"Статуквото не се е променило" — Украйна с реакция на разговора между Путин и Тръмп

Настоящото състояние на мирните усилия между Русия и Украйна остава непроменено след телефонния разговор между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин. Това заяви съветникът на украинския президент Михайло Подоляк в съобщение, публикувано на платформата X във вторник, съобщава Kyiv Independent .

"За съжаление, след телефонния разговор между Тръмп и Путин, статуквото не се е променило", написа Подоляк в X, добавяйки, че Украйна продължава да предлага незабавно и безусловно прекратяване на огъня, докато Европа напълно подкрепя тази стъпка.

Той отбеляза още, че Съединените щати остават глобален посредник, вярвайки, че Русия ще преговаря в името на бизнес и стратегически интереси. В същото време позицията на Русия остава непроменена по отношение на готовността ѝ да продължи войната, коментира той. Съветникът на украинския президент критикува и многократните опити за идентифициране на предполагаемите "коренни причини за войната".

