Су-35 е забелязан на въоръжение в алжирските ВВС (ВИДЕО)

Алжирските военновъздушни сили (ВС) очевидно са получили доставка на неизвестен брой произведени в Русия изтребители Су-35, което ги прави четвъртият оператор на самолети в света след Русия, Китай и Иран. Видео доказателство е публикувано в Х, съобщава руска агенция.

The Algerian Air Force began operating the Sukhoi Su-35 fighter jet in its first air training from the Oum Bouaghi base. 🇩🇿🦅 pic.twitter.com/CsbQMfAjOG

Алжирският акаунт Star Ship публикува видео на един от Су-35, летящ в северноафриканската страна. "ВВС на Алжир започнаха да използват изтребители Сухой Су-35 в първите си тренировъчни полети от авиобазата в Ум ел-Буаги", се казва в коментара към изданието.

Същият акаунт публикува снимки, които очевидно показват същия изтребител, подобен на силуета на Су-35.

Чуждестранната преса съобщи, че страната е получила на свое разположение няколко руски изтребителя. Според Aviacionline и Army Recognition, се предполага, че тези самолети първоначално са били предназначени за Египет, който отказа да ги купи през 2018 г. поради заплахи от санкции от страна на Съединените щати. Въпреки това качеството на видеозаписите и снимките, публикувани в X, не ни позволява да кажем със сигурност, че предполагаемите алжирски Су-35 всъщност са боядисани в цветовата схема на египетските ВВС.

Преди това не се знаеше нищо за плановете на Алжир да закупи Су-35. Смяташе се, че държавата е заложила на по-модерните руски изтребители Су-57. Придобиването на последния през февруари тази година беше неофициално потвърдено от няколко източника.

Алжир исторически е един от основните клиенти на руски оръжия и военна техника, а военновъздушните сили на тази страна се считат за едни от най-силните в региона. На тяхно разположение са изтребители МиГ-29 и Су-30МКА, както и фронтови бомбардировачи Су-24 и разузнавателни самолети Су-24МП.