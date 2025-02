Тежки наводнения в Сицилия: Водата отнесе коли по пътя си, осем региона в Италия под код за опасност (ВИДЕО)

В сицилианския регион Месина пожарникарите извършиха над 100 интервенции, спасявайки жители, блокирани в наводнени улици. Няколко автомобила бяха отнесени от водите, след като за четири часа валя колкото за цял месец.

В понеделник осем региона в Южна Италия осъмнаха с жълт код за тревога.

В Месина валя почти 150 милиметра на квадратен метър, насищайки дренажната система, съобщи общината в изявление в неделя, предизвиквайки "събитие от изключителен мащаб", съобщава AFP, цитирана от News.ro и Digi24.

Тези проливни дъждове предизвикаха кални свлачища, а колите, паркирани в близост до водни течения, бяха отнесени от порои. Няколко дървета са съборени на земята.

Flash flooding in Zafferia, Sicily today. It's never ending! pic.twitter.com/U903GMGPTY

В село Заферия преливането на едноименната река отнесе множество коли и заклещи семейства в домовете им. Проливните дъждове също причиниха наводнения в университетската болница, съобщава телевизионният канал RAI.

След безмилостен дъжд се отвори голяма дупка на основен път в Катания и само на метри от движещите се в трафика коли.

Following relentless rain, a large sinkhole opened up in Catania, Sicily - just meters from moving traffic. pic.twitter.com/XQv9YA78NH