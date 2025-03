„Тихият гигант“ на Русия: Запознайте се с шпионския самолет Туполев Ту-214Р (ВИДЕО)

Руският флот от Ту-214Р е много малък и не показва признаци на нарастване. Но усъвършенстваната електроника и оптични системи на самолета предлагат уникални предимства на руската армия, пише The National Interest.

Русия е доказала, че е повече от способна да пренастрои по-стари системи от съветската епоха за съвременна война. А в съвременната война разузнаването, наблюдението и разузнаването (ISR) – както и електронното разузнаване (ELINT) и сигналното разузнаване (SIGINT) – са ключови компоненти на успеха на бойното поле.

Днес Русия разчита в голяма степен на далечния разузнавателен самолет Илюшин Ил-20М за тези функции. Но в началото на 2000-те Москва предвиждаше да обнови способностите си за въздушно разузнаване с Tupolev Tu-214Р.

Днес руските въздушно-космически сили (VKS) експлоатират само три от тези самолети, но те са сред едни от най-модерните съществуващи разузнавателни птици. Разбира се, въпреки малкия си брой, Ту-214Р е най-модерният самолет за въздушно разузнаване в руските въздушно-космически сили. И птицата изигра критична роля в събирането на разузнавателна информация в конфликтни зони като Сирия и Украйна, демонстрирайки способността на Русия да наблюдава противниците с прецизност и дълбочина.

Ту-214Р: История на развитието и характеристики

През 2002 г. руското правителство инициира договор за 3,4 милиарда рубли за създаване на модерна въздушна платформа за наблюдение ELINT, като целта за доставка е 2008 г. Тогава обаче руснаците все още се справяха с последиците от разпадането на Съветския съюз. Закъсненията от този хаос избутаха първия прототип на Ту-214R назад до 2009 г., като първият му полет беше през 2011 г. Година по-късно руските въоръжени сили приеха първия брой на Ту-214Р. Третата и последна единица е поръчана през 2016 г.

Тъй като Tu-214R е адаптиран от гражданския самолет Tu-214, военната разузнавателна версия запазва много от физическите характеристики на своя граждански прародител. За разлика от витловия самолет Ил-20М, Ту-214Р е реактивен. По-конкретно, всеки от два турбовентилаторни двигателя PS-90A доставя 16 000 паунда тяга, което позволява максимална скорост от 528 мили в час, обхват от 4660 мили и експлоатационен таван от 39 370 фута. Има отличителни издутини под фюзелажа и обтекател във формата на сълза по протежение на страните му, в които са разположени мощните радарни и сензорни комплекти, визуално разграничаващи го от цивилния му аналог.

Туполев си сътрудничи с Vega Radio Engineering Corporation , както и с други руски фирми като Roscosmos и Almaz-Antey , за създаването на усъвършенстваната платформа ELINT.

Мултиразузнавателният товар MRC-411 е мозъкът на Ту-214Р. Това е усъвършенстван пакет, интегриращ ELINT, SIGINT и оптичните системи, които правят самолета толкова важен стратегически актив. Например, самолетът разполага с комплекса RTK-MRK-411 , включително РЛС с фазова решетка (SAR) с кръгово и странично насочване.

Наистина забележителна способност е наземният радар на машината (GPR), който може да открива обекти, скрити под земята, под снега или дори под листата – идеален за откриване на камуфлирани военни активи, принадлежащи на врага.

Руски източници твърдят, че системата може да проследява цели на разстояние до 250 мили в пасивен режим и на 155 мили в активен режим, предоставяйки моментни снимки в реално време на командните центрове.

Що се отнася до електрооптичните системи на борда на Ту-214Р, системата „Фракция“ предоставя изображения с висока разделителна способност във видимия и инфрачервения спектър, денем и нощем. С ширина на сканиране, свързана с надморската височина, той се отличава с прецизно идентифициране и проследяване на цели, допълвайки радарните данни.

Ключова мисия на Ту-124Р е прихващането на вражески радио разговори, предавания на мобилни телефони и радарни емисии. След това тези самолети използват тази информация, за да определят позициите на врага, за да създадат ударни пакети. Гръбната сателитна антена осигурява бързо предаване на данни към сухопътните сили или други средства. Термичните и радарни диспенсери за примамки подобряват неговата самозащита.

Руското ГРУ управлява Ту-214Р

Тези самолети се експлоатират предимно от ГРУ, руското военно разузнаване. Данните, събрани от Tu-214R, след това се използват от агенцията, за да предоставят на командирите изчерпателна разузнавателна информация на бойното поле. В Сирия Ту-214Р укрепиха способността на Русия да наблюдава както бойци, така и съперници. В Украйна самолетът има насочени прецизни удари.

Все пак връзката между самолетите и техните пилоти не е перфектна. В миналото ГРУ критикуваше издръжливостта на полета на Ту-214Р, който при само седем до девет часа на полет е значително по-нисък от Ил-20М. Нещо повече, производствените забавяния, които измъчваха програмата, ще продължат за неопределено бъдеще, сега, когато всички ресурси на Кремъл са хвърлени в масово производство на системи за борба в Украйна.

По този начин флотът на Русия от Ту-214Р е много малък и не показва признаци за увеличаване. Въпреки това усъвършенстваната електроника и оптични системи на машината предлагат уникални предимства на руските въоръжени сили.

Бъдещето на Ту-214Р може да включва дронове

Докато руската армия напредва с адаптации, базирани на тежките уроци, научени във войната в Украйна, интегрирането на този самолет с рояци дронове или хиперзвукови оръжия може допълнително да засили впечатляващата разузнавателно-ударна роля на Ту-214Р.

И колкото по-дълго продължава войната в Украйна, толкова по-вероятно е тайните полети на TR-214R да оформят както бойните полета, така и геополитиката. Това наистина е тих гигант в недружелюбните небеса на света.

За автора: Brandon J. Weichert

Brandon J. Weichert , старши редактор по национална сигурност в The National Interest, както и сътрудник в Popular Mechanics, който се консултира редовно с различни държавни институции и частни организации по геополитически въпроси. Писанията на Weichert са публикувани в множество публикации, включително Washington Times, National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и безброй други. Книгите му включват Winning Space: How America Remains a Superpower, Biohacked: China's Race to Control Life и The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy. Най-новата му книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, е достъпна за закупуване навсякъде, където се продават книги.