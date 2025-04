Токов удар спря мача на Григор

Мачът между Григор Димитров и британецът Джейкъб Фърнли от третия кръг на турнира от сериите "Мастърс" 1000 в Мадрид бе прекратен в края на втория сет. Причината за неочаквания казус е технически проблем, свързан с електрониката на корта. Оказа се, че проблемът е далеч по-сериозен. Мащабно прекъсване на електрозахранването остави милиони хора в Испания и Португалия без ток. За кратко електричеството е прекъснало и в части от Франция.

The fans at the Madrid Open are left in darkness amid the power outage.



Crazy scenes.



pic.twitter.com/dAqhUoByhF