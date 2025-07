Токсичният цъфтеж на водораслите в Австралия е „природно бедствие”

Катастрофалният цъфтеж на водораслите, който превърна обикновено девствените води на Южна Австралия в токсично зелени и задуши маси морски обитатели, е "природно бедствие", заяви премиерът на щата, цитиран от Би Би Си.

Цъфтежът на водораслите - бързо увеличаване на популацията на водораслите във водните системи - се разпространява от март насам и вече е два пъти по-голям от територията на столицата на страната.

Frustration is mounting in South Australia over the federal response to a toxic algal bloom, with the government finally announcing $14 million in aid, but stopping short of calling it a natural disaster. #9News https://t.co/e4Z8nKFFd1 pic.twitter.com/upeygDHmOl