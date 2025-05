Трогателни първи кадри на кардинал Робърт Превост, минути след като стана Лъв XIV (ВИДЕО)

Обществеността получи трогателен първи поглед в първите минути, в които кардинал Робърт Превост става папа Лъв XIV.

Само часове след като кардинал Робърт Превост беше назначен за нов глава на Римокатолическата църква в четвъртък, Vatican News публикува кадри на новия понтифик, прегръщащ 133-мата членове на Колегията на кардиналите, които го избраха.

Pope Leo XIV embraces each of the Cardinal electors just after he accepts his election to become the 267th Pope. pic.twitter.com/0cP28r7mam