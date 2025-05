Бял дим над Сикстинската капела - избран е нов папа

Бял дим се издигна от комина над Сикстинската капела, сигнализирайки, че поредното гласуване на конклава е било резултатно и е избран нов папа - глава на Католическата църква.

Това стана около 19.10 часа българско време и бе посрещнато с възторжени възгласи от хилядите хора на площада.

Очаква се името на новия папа, 267-ми поред, да бъде обявено след около час. Той трябва да се появи на централния прозорец на базиликата Свети Петър.

Камбаните на Свети Петър бият, за да обявят избора.

В конклава, започнал вчера, участваха 133-ма кардинали.

Новият папа беше избран на четвъртото гласуване, подобно на Йоан Павел I и Бенедикт XVI.

