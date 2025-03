Тръмп каза, че е бил "малко саркастичен" когато е обещавал да спре войната в Украйна за ден

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е "бил малко саркастичен", когато многократно заяви, че ще уреди руско-украинската война за 24 часа - и то още преди да встъпи в длъжност, предаде Асошиейтед прес.

Милиардерът републиканец беше помолен да коментира обещанието - дадено от него нееднократно по време на предизборната надпревара, в интервю за предаването Full Measure, в момент, когато правителството му все още се опитва да постигне решение 54 дни след началото на втория му мандат.

"Бях малко саркастичен, когато го казах", каза Тръмп във видеооткъс от интервюто, като целият разговор ще бъде излъчен утре, информира БТА. "Това, което имам предвид, е, че ще уредя този въпрос, и то успешно."

“It was a little bit sarcastic” — Trump about his promise to end Russia’s war against Ukraine in 24 hours. pic.twitter.com/fQFHxqpYDo