Тръмп нареди йеменските хути да бъдат атакувани, 31 души загинаха (ВИДЕО)

При първите американски удари срещу йеменските хути, откакто президентът Доналд Тръмп встъпи в длъжност през януари, са загинали най-малко 31 души. Вашингтон предупреди Иран да спре да подкрепя групировката, предаде АФП.

Хутите, които атакуваха Израел и корабоплаването в Червено море по време на войната в ивицата Газа, заявиха, че сред загиналите от интензивния поток от удари има и деца.

"При нападенията срещу контролираната от бунтовниците столица Сана, както и срещу райони в Саада, Ал Байда и Радаа, са убити 31 души и са ранени 101, „повечето от които са деца и жени“, съобщи говорителят на министерството Анис Ал-Асбахи в Х.

Централното командване на САЩ (CENTCOM), което публикува снимки на изтребители, излитащи от самолетоносач, и на бомба, разрушаваща сграден комплекс, заяви, че са нанесени „прецизни удари“, за да се „защитят американските интереси, да се възпрат враговете и да се възстанови свободата на корабоплаването“.

BREAKING: Under President Trump's orders, the U.S Navy's Harry S. Truman Carrier Strike Group carried out an attack on a Houthi target in Sanaa, the capital of Yemen.



The strikes targeted the Houthis' drones, air defenses, and missiles to free up Red Sea shipping lanes. pic.twitter.com/PQbjA7Gr19