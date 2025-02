Тръмп: Путин ще приеме европейски миротворци в Украйна след прекратяване на огъня

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че руският лидер Владимир Путин би приел европейски миротворци, разположени в Украйна като част от потенциална сделка за прекратяване на войната, съобщава Euronews.

Тръмп направи коментарите пред репортери в началото на срещата си в Белия дом с френския президент Еманюел Макрон по повод третата годишнина от нахлуването на Русия в Украйна.

„Да, той ще го приеме“, каза Тръмп. „Аз му зададох този въпрос. Вижте, ако сключим тази сделка, той не търси световна война“.

Не е ясно защо Путин е имал тази очевидна промяна в мнението си за международните мироопазващи сили в Украйна.

Само преди три дни посланикът на Русия в Обединеното кралство Андрей Владимирович заяви, че Москва категорично отхвърля идеята за изпращане на британски сили в Украйна при сценарий след прекратяване на огъня.

Говорейки на съвместна пресконференция след срещата си, президентите на САЩ и Франция изразиха желание да работят за прекратяването на войната в Украйна след повече от три години непрестанна руска агресия.

„Целта на днешната ни среща е да сложим край на още една битка, наистина ужасна, война, нещо, което не сме виждали от Втората световна война насам и което опустошава европейската земя“, заяви Тръмп.

Тръмп подчерта, че единствената му цел е да приключи войната и в крайна сметка да постигне траен мир.

47-ият президент на САЩ заявява, че Европа и Вашингтон трябва да работят за възстановяването на световния мир. Той също така похвали Макрон за съгласието му, че „разходите и тежестта“ за осигуряване на мира в Украйна трябва да бъдат поети от европейските държави.

Макрон казва, че войските, които ще бъдат изпратени в Украйна, ще влязат там само след като Русия и Украйна договорят, съгласуват и подпишат трайно примирие. След това европейските държави са готови и желаят да разположат „войски за гарантиране“, които да присъстват на украинска територия и да гарантират спазването на мира.

„Това ще бъдат мирни разположения на войски, а не за водене на бойни действия. Това ще бъде разполагане на сили за гарантиране на сигурността. Те ще бъдат ограничени, но ще показват солидарност. Разговарях и с всички наши съюзници и има европейски и неевропейски съюзници, които са готови и желаят да участват в тези усилия“, заяви президентът Макрон.

Макрон отбеляза, че присъствието на европейски мироопазващи войски е абсолютно необходима и неразделна част от осигуряването на дълготрайност на мира. Френският лидер отбеляза, че през 2014 г., по време на нападението на Кремъл над украинския полуостров Крим - който по-късно анексира - Москва не е спазила мирното споразумение.

