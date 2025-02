Президентът на САЩ Доналд Тръмп се провъзгласи за крал – поне в официалния акаунт на Белия дом в социалната мрежа Х, собственост на Илон Мъск.

Причината за самокоронясването е едно от най-новите решения на правителството на САЩ: премахване на наскоро въведената градска такса в Ню Йорк. Постът гласи:

"ТАКСИТЕ ЗА ШОФИРАНЕ В ГРАДОВЕТЕ СА МЪРТВИ. Манхатън и цял Ню Йорк са спасени. ДА ЖИВЕЕ КРАЛЯТ!"

Към него има изображение, генерирано с изкуствен интелект, на което Тръмп позира с корона на главата си, а силуетът на Манхатън се вижда на заден план.

Тръмп, който притежава няколко имота в Ню Йорк, се възпротиви на таксата от самото начало. Той първо разпространи новината за премахването на таксата в своята социална мрежа Truth Social. X-акаунтът на Белия дом последва примера малко след това и отиде една крачка напред с коронования президент.

Министерството на транспорта потвърди мярката и отмени одобрението за проекта.

Таксата е "шамар в лицето на американската работническа класа и собствениците на малък бизнес", каза министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи.

Но има и съпротива: според съобщения в медиите, градската транспортна администрация на Ню Йорк обяви, че ще предприеме правни действия срещу премахването на таксата.

Градската такса в Ню Йорк беше въведена едва на 5 януари 2025 г. Тя се прилагаше за превозни средства, влизащи в частта на Манхатън южно от 60-та улица, с такса от $9 (около €8,60) на ден. Целта беше да се намалят трафикът и замърсяването и да се генерират приходи за обществен транспорт и инфраструктурни проекти.

Много пътища трябва да бъдат ремонтирани - а новата такса за автомобили е трябвало да помогне, според строителната индустрия.

Таксата всъщност трябваше да влезе в сила миналото лято с цена 15 долара. Губернаторът на Ню Йорк Кати Хочул първоначално спря проекта поради икономически опасения. За ревизирания план таксите бяха намалени. Имаше протести и оплаквания срещу спорната програма, включително от политици, таксиметрови шофьори и жители.

