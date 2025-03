Турист успял да повали нападателя от Амстердам, който намушка пет жертви (ВИДЕО)

Свидетелят, който е съборил на земята нападател, за когото се твърди, че е намушкал пет жертви по улиците на централен Амстердам, е британец, според непотвърдени местни доклади.

Видеозаписи показват как мъжът преследва и поваля заподозрения, който е бягал по улиците на стария център на холандската столица. Преди да побегне, той е оставил нож да стърчи в гърба на една от жертвите му.

„Няколко очевидци, които са разговаряли с него казаха, че е от Великобритания“, съобщи вестник Algemeen Dagblad в петък сутринта.

Има спекулации, че мъжът може да е бил войник или полицай, който не е бил на служба.

„Полицията може само да потвърди, че мъжът няма холандско гражданство“, пише изданието.

Полицията в Амстердам е разговаряла с мъжа, който не е официално идентифициран, и предполага, че той може да получи медал.

"Ние знаем кой е той, той наистина е страничен наблюдател. Той наистина свърши страхотна работа. Ние сме много горди от това. Със сигурност искаме да го похвалим за това", казаха от полицията.

„Благодарни сме за решителните действия на този герой“, написа Мартен Бринкм, ръководител на синдиката на полицията от АКТБ, в X. „Героичният гражданин може да разчита на огромна похвала.“

Мъжът е коленичил върху гърба на заподозрения, извивайки ръката му, докато полицията пристигне, за да го арестува. При сбиването предполагаемият нападател е бил ранен леко, тъй като е бил ритнат в глезена и главата.

Заподозреният, мъж на средна възраст, все още не е официално идентифициран от полицията след атаките в лабиринта от улици около градския площад Дам в четвъртък.

"Той беше съборен, защото се опитваше да избяга. Мисля, че някой също го ритна в лицето. Звучи така, сякаш беше напълно заслужено", разказва очевидец.

След ареста е нападнат и хотел в центъра на града. Мотивът на нападателя е неизвестен, а петте жертви, две от които все още са в болница, изглежда са избрани на случаен принцип.

Четирима от петимата атакувани са чужденци, но това не е изненадващо, тъй като нападението е извършено по претъпканите улици в центъра на Амстердам, гъмжащи от туристи през повечето дни.

„В момента нямаме информация за причината или мотива“, казаха от полицията. Според властите не става дума за тероризъм.

Жертвите са двойка американци (мъж и жена на 69 и 67 години), белгийка на 73 години, поляк на 26 години и местна жена на 19 години.

