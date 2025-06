Украйна върна "Bayraktar TB2" на фронта

Украинските военни отново използваха турски дронове ''Bayraktar TB2'' в бойни операции срещу руските сили. Това съобщи германският телевизионен канал N-tv.

Командирът на Военноморските сили на Украйна Олексий Неижпапа публикува преди няколко дни видео, в което "Байрактар“ ТБ2 унищожава руски военен катер в речната зона на Херсонска област. Това беше първото документирано използване на дрон през последните месеци.

For the first time in a long while, footage has appeared showing the operation of a Bayraktar TB2 reconnaissance-strike UAV received from Turkey.



A Russian military boat in the Kherson region was destroyed by a strike with a guided MAM bomb. pic.twitter.com/KKIlE98Qd4