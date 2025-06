Патрулиращи полицаи в Париж пуснаха песента от "Титаник", минавайки през наводнена улица (ВИДЕО)

Полицейски патрул в Париж реши да се придвижи по интересен начин по наводнени улици в града.

Полицаите пуснаха песента от филма "Титаник", в изпълнение на Селин Дион - "My heart will go on".

Това се случи докато автомобилът премина през наводнена улица след силни бури.

Проливният дъжд наводни много станции на метрото и предизвика проблеми в трафика в Париж.

Дъждът дойде на фона на ужасна гореща вълна в сърцето на Франция.

Гръмотевичните бури отнеха живота на двама души, а 17 бяха ранени.