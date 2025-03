Украйна отново атакува жилищни сгради в Москва с дронове (ВИДЕО)

Украински дронове отново атакуваха Москва и Московска област около седем часа сутринта на 14 март, съобщават руски медии.

В резултат на атаката на украински дрон е повреден многоетажният жилищен комплекс "Авангард" на Резервния проход в Дорогомилово, съобщават телеграм каналите Mash и Astra. Засегнати са покривът и козирката на входа. Няма пострадали хора, пише телеграм каналът „Пази се, новини“.

Отломки от свален дрон са паднали върху обитаема къща на улица Лестева в Москва. И там няма пострадали, съобщава каналът Baza Telegram. Запалил се е покривът на сградата, пише Астра.

Според Mash и VChK-OGPU в Троицк, близо до вилното селище Росинтер-2, свален дрон е паднал върху частна жилищна сграда. Пострадали са и три автомобила и АТВ.

Един от дроновете е ударил жилищния комплекс "Южная Бица" в село Бица в Московска област, пише телеграм каналът Mash.

Освен това жители на Московска област съобщиха за експлозия, която са чули в град Балашиха, пише телеграм каналът „Внимание, новини“. Местни жители са заснели обект, подобен на фрагмент от дрон, намерен в един от дворовете.

🇷🇺 A second explosion has occurred at a Moscow thermal power plant, this time more powerful than the previous one. #Moscow pic.twitter.com/kdhl7gLavh

Кметът на Москва Сергей Собянин написа в канала си в Telegram, че силите за противовъздушна отбрана са отбили атака на четири дрона, летящи към Москва.

„Аварийните служби работят на мястото на падналите отломки“, каза той.

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов каза, че силите за противовъздушната отбрана са свалили два дрона над Балашиха, отломките от единия са паднали на строителна площадка в микрорайон Измайлово, а вторият е бил свален в микрорайон Железнодорожни. Третият дрон, според губернатора, е бил свален в микрорайон Южна Бица в района на Ленински, а отломките са паднали върху многоетажна сграда в строеж. Воробьов отбеляза, че никой не е пострадал.

През нощта Росавиация въведе ограничения за работата на московското летище Внуково и летище Калуга. Сутринта ограниченията бяха премахнати.

🚨 Drones Strike Moscow Again – Sleepless Night for the Capital 🚨



For the second time this week, drones targeted Moscow and the surrounding region, damaging several buildings across the city.



🔸 A drone hit a high-rise in Dorogomilovo district.

🔸 Another crashed into a… pic.twitter.com/KKBEG4IkPC