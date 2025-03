Унгарският парламент прие закона, забраняващ гей парадите

Във вторник унгарските законодатели приеха с голямо мнозинство закон, забраняващ гей парадите и позволяващ на властите да използват софтуер за разпознаване на лица, за да идентифицират присъстващите на подобни събития.

Мярката беше приета със 136-27 гласа, предава AP. Законът, подкрепен от партията на Орбан Фидес и техния коалиционен партньор - християндемократите, беше входиран в деловодството и гласуван в парламента по ускорена процедура, след като беше внесен от управляващата партия "Фидес" на Орбан само ден по-рано.

Той изменя унгарския Закона за събранията, за да обяви за престъпление провеждането или присъствието на събития, които нарушават законодателство на Унгария за "защита на детето" , което забранява "изобразяването или насърчаването" на хомосексуалността на непълнолетни под 18 години.

Посещението на забранено събитие ще носи глоби до 200 000 унгарски форинта (което по курса на деня се равнява на 1059.98 лева ), които държавата трябва да препрати на "закрилата на детето", според текста на законодателите.

Преди броени минути премиерът Виктор Орбан съобщи новината в платформата Х

Защита на детето: ✅

Прайд марш: ❌

Днес гласувахме за забрана на събирания, които нарушават законите за закрила на детето. В Унгария правото на детето на здравословно физическо, умствено, интелектуално и морално развитие е на първо място. Няма да позволим на пробудената идеология да застраши децата ни, написа министър-председателят на Унгария.

