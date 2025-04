Усик с отчаяна молба към Тръмп

Абсолютният шампион в тежка категория в бокса Александър Усик не само се готви да защитава пояса си срещу британеца Даниел Дюбоа през юли, но и реши да се възползва от медийното си отразяване, за да говори открито за продължаващата военна криза, засягаща родината му Украйна.

По време на интервю с британския журналист Пиърс Морган в предаването „Piers Morgan Uncensored“, украинският боксьор отправи директно и емоционално послание към президента на САЩ Доналд Тръмп, призовавайки за неговата намеса за прекратяване на конфликта между страната му и Русия.

Верен на директния и праволинеен стил, Усик осъди действията на руското правителство и изрази разочарование от опитите за мирни споразумения, които включват отстъпване на част от украинската територия. „Това, което прави Русия, всички знаят, че е скапано“, заяви той без заобикалки.

Той смята за неприемливо всяко разрешаване на конфликта, което включва загуба на суверенитет над националната територия. Изправен пред възможността Украйна да отстъпи окупираните земи, боксьорът отговори категорично: „Не, разбира се, че не. Това е моята територия, територията на моята страна, това са моите хора.“

Усик се възползва от разговора, за да се обърне директно към Доналд Тръмп, като просто го помоли да не игнорира ситуацията. „Слушайте, президент Тръмп, моля ви, отворете си очите“, каза шампионът, надявайки се да получи помощта, която ще помогне за спирането на война, която продължава вече повече от три години.

Настоящата позиция на правителството на САЩ е, че и двете страни, участващи във войната, правят отстъпки, за да постигнат споразумение. Украинският боксьор обаче ясно заяви, че от негова гледна точка Русия не би трябвало да получава никакви териториални облаги в резултат на въоръжения конфликт.

