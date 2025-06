Учени реконструираха лицето на жена, живяла преди 10 500 години

Изследователи, проучващи останките на праисторическа жена, живяла преди около 10 500 години в днешна Белгия, са направили реконструкция на лицето ѝ с помощта на древна ДНК, съобщава CNN.

Екип, ръководен от учени от университета в Гент, е установил, че жената е имала сини очи и малко по-светла кожа от повечето други хора от мезолитния период в Западна Европа, които са били анализирани досега, се казва в изявление на университета от вторник.

Изабел де Грооте, археолог от университета в Гент, която ръководи изследователския проект за мезолитната Белгия, заяви пред CNN, че жената е от същата група от населението като Човека от Чедър, живял на територията на сегашното Обединено кралство по същото време, но е имала по-светла кожа.

