Чиста доза футболна драма!

120 минути на „Сан Сиро“ са адски много време! Това написаха от „Интер“ в социалните мрежи в момент на еуфория. Болезненият урок бе за „Барселона“. Каталунците имаха всички поводи да продължат похода си към требъла, след като поведоха късно в Милано за 3:2 срещу „Интер“ и вече се виждаха на финала в Шампионска лига. Оставаха някакви си 120 секунди до края на продължението! Оказа се, че и тези 2 минути са адски много време, когато става въпрос за турнира на турнирите!

Част от фенове на „Интер“ вече напускаха трибуните, разочаровани от драматичния финал и задаващата се победа на гостите. Още един урок, но вече за тифозите!

После дойде изравнителният гол на Франческо Ачерби, заиграл като нападател, а общият резултат от двата мача стана 6:6. Лудата надпревара продължи с две по 15 минути и едва ли имаше неутрален фен, който искаше шоуто да приключи.

Обрати, напрежение, провокации, съдийски грешки и много, много голове. Повече от сигурно, е че този полуфинален спектакъл ще се помни дълги и за него ще се говори с години, вероятно и с десетилетия. Особено, ако „Интер“ спечели турнира.

"Трябва да ви призная, че през последните години се уморих да гледам футбол – обяви в ефир легендата Тиери Анри. - Беше ми скучно. Благодаря на „Интер“, благодаря и на „Барселона“. Заради вечери като тази всички обичаме футбола. Искаме да виждаме отбори, които играят открито и се атакуват. Да не би да си мислите, че Рафиня е затворил мача? Да не би да си мислите, че Ачерби е очаквал да изравни? Ламин Ямал можеше да отбележи в самия му край. Единият отбор повежда, след това виждаме обрат. Благодаря ти, Индзаги! Благодаря ти, Флик...".

In the pouring rain, Simone Inzaghi did not stop giving his Inter team instructions and motivation from the touchline. 🌧️👏 pic.twitter.com/iw2cWbC9RZ