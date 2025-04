Шведски изтребители "Грипен" прехванаха за първи път руски самолет в мисия на НАТО

Шведски изтребители JAS 39 Gripen, които патрулират във въздушното пространство на НАТО от база в Полша от април, са били изпратени за първи път да прехванат руски самолет. Това става ясно от съобщение на военновъздушното командване на Алианса.

Два Gripen-а са излетели от авиобаза Малборк и са извършили визуално разпознаване на руски разузнавателен самолет Ил-20М. Това се е случоло в международното въздушно пространство над Балтийско море, северно от полските брегове.

„За първи път като част от засилена въздушна патрулна мисия на НАТО, шведските Gripen се издигнаха във въздуха поради присъствието на руски самолет близо до въздушното пространство на НАТО“, се казва в информацията.

For the first time under NATO’s enhanced Air Policing 🇸🇪 Gripen scramble in response to 🇷🇺 aircraft close to NATO airspace



🇸🇪 are currently deployed to Malbork 🇵🇱 alongside the 🇬🇧RAF demonstrating seamless integration, safeguarding the integrity of Allied territory 24/7/365 pic.twitter.com/mwWO2gOtz6