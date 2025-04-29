Ясни са съдиите за следващия кръг от Ефбет Лига

Драгомир Драганов ще бъде главен съдия на дербито от 32-ия кръг на Еfbet Лига между Лудогорец и Левски. Димитър Димитров ще ръководи срещата Берое - ЦСКА.
Ето и всички наряди за 32-ия кръг в елита:
1 май 2025 г., четвъртък, 19:30 ч.
Хебър - Крумовград
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Никола Петров Джугански
2 май 2025 г., петък, 15:00 ч.
Ботев (Враца) - Септември (Сф)
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Цветан Георгиев Георгиев
2 май 2025 г., петък, 17:30 ч.
Славия - ЦСКА 1948
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Иво Венциславов Андреев
СН: Валентин Желев Добрев
2 май 2025 г., петък, 20:00 ч.
Локомотив (Пд) - Локомотив (Сф)
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Георги Владимиров Игнатов
3 май 2025 г., събота, 17:30 ч.
Берое - ЦСКА
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Димитър Русанов Русев АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Стоян Панталеев Арсов
СН: Костадин Ангелов Гергинов
3 май 2025 г., събота, 20:00 ч.
Лудогорец - Левски
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Георги Крумов Виделов
4 май 2025 г., неделя, 15:30 ч.
Черно море - Арда (Кърджали)
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Валентин Станчев Железов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Георги Милков Гинчев
СН: Георги Василев Йорданов
4 май 2025 г., неделя, 18:00 ч.
Ботев (Пд) - Спартак (Варна)
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Николай Тодоров Петров
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.