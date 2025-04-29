Ясни са съдиите за следващия кръг от Ефбет Лига

Автор: Христина Колева
Футбол БГ

Драгомир Драганов ще бъде главен съдия на дербито от 32-ия кръг на Еfbet Лига между Лудогорец и Левски. Димитър Димитров ще ръководи срещата Берое - ЦСКА.

Ето  и всички наряди за 32-ия кръг в елита:
 
1 май 2025 г., четвъртък, 19:30 ч.
Хебър - Крумовград
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ:    Мартин Иванов Марков    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Християна Красимирова Гутева
СН:    Никола Петров Джугански     
 
2 май 2025 г., петък, 15:00 ч.
Ботев (Враца) - Септември (Сф)
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Петър Велизаров Митрев
4-ТИ:    Денислав Йорданов Сталев    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Станимир Илков Илков
СН:    Цветан Георгиев Георгиев     
 
2 май 2025 г., петък, 17:30 ч.
Славия - ЦСКА 1948
ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Дарин Василев Иванов
4-ТИ:    Кристина Георгиева Георгиева    ВАР:    Ивайло Красимиров Ненков    АВАР:    Иво Венциславов Андреев
СН:    Валентин Желев Добрев     
 
2 май 2025 г., петък, 20:00 ч.
Локомотив (Пд) - Локомотив (Сф) 
ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Кристиян Младенов Тодоров    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Красимир Маргаритов Кръстев
СН:    Георги Владимиров Игнатов     
 
3 май 2025 г., събота, 17:30 ч.
Берое - ЦСКА  
ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Димитър Русанов Русев    АС2:    Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ:    Мартин Иванов Марков    ВАР:    Венцислав Георгиев Митрев    АВАР:    Стоян Панталеев Арсов
СН:    Костадин Ангелов Гергинов     
 
3 май 2025 г., събота, 20:00 ч.
Лудогорец - Левски
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ:    Красен Иванов Георгиев    ВАР:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров
СН:    Георги Крумов Виделов     
 
4 май 2025 г., неделя, 15:30 ч.
Черно море - Арда (Кърджали)
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Йордан Петров Петров
4-ТИ:    Валентин Станчев Железов    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Георги Милков Гинчев
СН:    Георги Василев Йорданов     
 
4 май 2025 г., неделя, 18:00 ч.
Ботев (Пд) - Спартак (Варна)
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Илиян Петров Капарашев
4-ТИ:    Геро Георгиев Писков    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Любослав Бисеров Любомиров 
СН:    Николай Тодоров Петров     
 
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

Още от (Футбол БГ)

Най-четени

Мнения