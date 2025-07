41 държави от ОССЕ поискаха разследване как Русия третира военнопленниците

Нидерландия и още 40 страни от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) официално призоваха за независимо разследване на обвиненията в изтезания и лошо отношение към украински военнопленници от страна на руските сили, написа в „Екс“ нидерландският министър на външните работи Каспар Велдкамп, предаде БТА.

„Чрез задействането на т. нар. „Московски механизъм“ Нидерландия и партньорските страни допринасят за откриване на истината и понасянето на отговорност за руските военни престъпления в Украйна“, каза Велдкамп, без да уточнява кои други страни са се присъединили към искането на Нидерландия.

